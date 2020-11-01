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Павел Усов: На" диалог" будут собраны все политические зомби

Режим запускает "диалоговую" площадку в рамках "Всебелорусского народного собрания". Перед этим протест будет утоплен в крови и полностью криминализирован, пишет политолог Павел Усов.



На "диалог" будут собраны все политические зомби: сломанные или купленные: от "группы Воскресенского", до русскомирского "Союза". Будет там вероятно и "Говори Правду", Канопацкая и Черечень со своими "партиями". Уверен, будут и другие давние "сторонники круглого стола" и "большого разговора". В критический момент власть подтянет весь, созданный за это время политический мусор.

Все они будут вещать от имени восставшего и во имя народа, жертв массовых репрессий. Призывая уйти с улиц и поддержать "добрую волю" Лукашенко. Они станут высокопарно говорить о демократии и правильности изменений в конституцию, о вреде революции, которая инспирирована извне.

Они уже подключились к идеологическому обслуживанию подготовки Съезда.
 
В принципе повторяется формула "президентских-парламентских" выборов: главный "герой" с псевдодемократическим антуражем, создающим иллюзию процесса и выхода из кризиса.

Вот слова Татьяны Короткевич из интервью на "Спутнике": "На предстоящем VI Всебелорусском народном собрании нужно услышать все слои общества, особенно важно привлечь диалогу оппонентов власти". (Главное в этом опусе слово "ПРИВЛЕЧЬ").

Конечно, они будут услышаны и Лукашенко останется править под аплодисменты верных "демократов". Ведь это главная цель всех этих "диалогов".

Вместе с тем данный процесс должнен внести сомнения в протестующем обществе и может вселить надежду, "а вдруг это сработает". Но, без освобождения всех заключенных, без прекращения террора и отставки Лукашенко - это не сработает. Это съезд Лукашенко и для Лукашенко, его вторая инаугурация. Съезд верных ябатек, ОМОНО-бюрократии, с "псевдодемократическим" активом.

Показушно-манипулятивная деятельность этих людей под личиной "демократического" актива будет формировать "правильную" альтернативу. Собственного говоря - это вторая рука режима: репрессируй и манипулируй. Все эти люди - "политические балаклавы" на физиономии государственных террористов, фактически соучастники всех преступлений, отбеливатели власти террора. А все началось (как мы помним) с момента "сбора подписей и регистрации" в августе 2020 года. Эти события немного стерлись в результате кровавых событий августа.

Действуя все то время на основе принципа, "политика - искусство возможного", они приняли "кровавые дары" тирана, продав ему душу. Теперь должны верно служить ему и дальше, подключаясь к "диалогам", смеясь над жертвами своего народа.
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