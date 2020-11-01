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Адвокат Знака: Максим не участвует в подготовке реформы Конституции и не писал никаких проектов

Максим Знак не участвует в подготовке реформы Конституции и не писал для этого никаких проектов. Так адвокат юриста Дмитрий Лаевский прокомментировал TUT.BY слова Лилии Власовой.


30 октября в эфире телеканала «Дождь» недавно освобожденная из-под стражи член президиума Координационного совета Лилия Власова, говоря про встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, заявила, что Максим Знак написал проект новой Конституции.

— Максим Знак уже проект Конституции написал, свои замечания, которые были переданы, он выдающийся наш юрист, — сказала Лилия Власова.

При этом она не уточнила, когда Знак написал проект Конституции и куда их передал.

Адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский на вопрос TUT.BY, писал ли юрист проект Конституции и передавал ли замечания для анонсированной Лукашенко реформы, ответил, что Знак этого не делал.

— Максим не участвует ни в каких процессах подготовки или обсуждения проектов. И он не пишет проектов конституции, его творчество в СИЗО сейчас преимущественно состоит в написании стихов и песен. Как высококвалифицированный юрист он имеет свою точку зрения по разным правовым вопросам, в том числе по конституционным нормам. Однако по участию в Конституционной реформе у него принципиальная позиция: он не станет что-либо делать, пока не выполнены три условия с их официальным публичным закреплением в нормативном акте: первое — определение четких сроков референдума; второе — открытое и публичное обсуждение проектов конституции; третье — гарантии независимого формирования избиркомов, а также прозрачность голосования и подсчета голосов, — говорит Дмитрий Лаевский.

При этом как минимум один из проектов, выносимых на референдум, как считает Знак, должен исходить от рабочей группы из представителей гражданского общества.

— Это Максим считает неотъемлемыми условиями участия в реформе Конституции. Конечно же, все это не отменяет требований освобождения политзаключенных и прекращения насилия, — отмечает Дмитрий Лаевский.
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