«Пул первого»: Средний сын Лукашенко не покинул страну





В субботу глава Президентского спортивного клуба пришел, чтобы посмотреть на хоккейный матч с участием своего отца, пишет Салiдарнасць.









«Пул первого» опубликовал фото грустного Дмитрия Лукашенко и разразился эмоциональным постом:





– Телепорт существует! Как иначе объяснить, что Дмитрий Лукашенко сейчас на хоккее в Минске, если до жути «авторитетные» ТГ-каналы заявляют, что он в ОАЭ?





В пятницу в телеграм-каналах появилась информация, что средний сын Лукашенко улетел в ОАЭ.





Добавим, что на хоккейный матч с участием команды Лукашенко пришел посмотреть также Александр Барсуков, который на днях был переведен с поста заместителя главы МВД на должность помощника президента по Минску.