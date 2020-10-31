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«Пул первого»: Средний сын Лукашенко не покинул страну

Приближенный к главе государства телеграм-канал опубликовал доказательство присутствия Дмитрия Лукашенко в Беларуси.


В субботу глава Президентского спортивного клуба пришел, чтобы посмотреть на хоккейный матч с участием своего отца, пишет Салiдарнасць.


«Пул первого» опубликовал фото грустного Дмитрия Лукашенко и разразился эмоциональным постом:

– Телепорт существует! Как иначе объяснить, что Дмитрий Лукашенко сейчас на хоккее в Минске, если до жути «авторитетные» ТГ-каналы заявляют, что он в ОАЭ?

В пятницу в телеграм-каналах появилась информация, что средний сын Лукашенко улетел в ОАЭ.

Добавим, что на хоккейный матч с участием команды Лукашенко пришел посмотреть также Александр Барсуков, который на днях был переведен с поста заместителя главы МВД на должность помощника президента по Минску.
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