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Отвергнут народом, осужден Западом, брошен Москвой

Иль мертв король? Или страна без власти? Лукашенко произносит "шекспировские" монологи.

Это по-своему, трагическое зрелище. Совершив роковую, в политическом смысле - смертельную - ошибку (выборы), он сам себе сконструировал "брошенность" с трех сторон: отвергнут народом, осужден Западом, брошен Москвой, он ходит туда-сюда по политическому пространству размером 4 на 4 метра, из угла в угол, и произносит путаные, рваные монологи о суверенитете, о войне, о надежде, он грозит кулаком во все стороны света, взывает к братству и т.д. Из этой клетки, в которую он погрузил свой мозг,  вырваться он уже не может. 
Его выступления превращаются в выразительный политико-психологический материал. 


Он возбужденно обшаривает воспаленным сознанием темный периметр мира, как пограничный прожектор. 
Он пытается вырваться из самоописания, которое ведет его к гибели, он эту гибель постоянно подчеркивает ("уйду только мертвым"), и чем выразительней и возбужденней его монологи, тем острее тема смерти, проходит сквозь них. Его сознание порождает слова про "оторванные руки", про "отстреливались спиной к спине". Он бредит гибелью. (*"Исторические хроники короля Луки")...
Александр Морозов, facebook.com
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