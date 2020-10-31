ЕС в ближайшее время одобрит санкции против Лукашенко
Решение о замораживании активов и введении визовых запретов для президента Беларуси Александра Лукашенко со стороны Европейского союза будет подтверждено 6 ноября, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
Санкции против Лукашенко уже ввели Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Канада
4 ноября ожидается решение Комитета постоянных представителей Европейского союза по санкциям против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 30 октября сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.
"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября", – написал он.
Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США. Ни в одном из этих списков Лукашенко пока не фигурировал, пишет gordonua.com
17:26 31/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение