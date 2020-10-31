Не сломить. Объединенный марш проходит в Минске (видео)

Общее количество участников акции достигает примерно двухсот человек. Две колонны - женский марш и марш людей с инвалидностью - объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и идут в сторону площади Победы с бело-красно-белыми флагами и зонтиками. Некоторые участники акции в карнавальных масках, видимо, по случаю Хэллоуина.





Протестующие выкрикивают "Свободу политзаключенным!", "Отпускай!", "Позор!", "Жыве Беларусь!". Проезжающие по проспекту водители приветствуют их гудками. Силовики пока не препятствуют проведению акции.





В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.