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Не сломить. Объединенный марш проходит в Минске (видео)

Несанкционированная акция протестующих женщин и людей с инвалидностью проходит в центре Минске в субботу, передает корреспондент "Интерфакс-Запад".

Не сломить. Объединенный марш проходит в Минске (видео)
Общее количество участников акции достигает примерно двухсот человек. Две колонны - женский марш и марш людей с инвалидностью - объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и идут в сторону площади Победы с бело-красно-белыми флагами и зонтиками. Некоторые участники акции в карнавальных масках, видимо, по случаю Хэллоуина. 

Протестующие выкрикивают "Свободу политзаключенным!", "Отпускай!", "Позор!", "Жыве Беларусь!". Проезжающие по проспекту водители приветствуют их гудками. Силовики пока не препятствуют проведению акции.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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