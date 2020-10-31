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Задержанных анархистов подозревают в терроризме

В ночь с 28 на 29 октября при пересечении государственной границы Беларуси была задержана группа анархистов. Среди них - Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович и еще один человек, фамилия которого пока неизвестна. Сейчас все задержанные находятся в СИЗО КГБ.

Задержанных анархистов подозревают в терроризме
Игорь Олиневич и Дмитрий Резанович
Дмитрий Резанович смог позвонить родственникам и сообщить, что им предъявляют обвинение по арт. 289 "Акт терроризма" и ст. 295" незаконный оборот оружия " УК РБ, пишет группа dissidentby.

Первоначально сообщалось, что Игорь Олиневич въезжал в Беларусь. Но в реальности оказалось, что его задержали на выезде из страны.


Дмитрий смог позвонить родственникам и сообщить, что им "шьют" ст. 289 "Акт терроризма" и ст. 295 "Незаконный оборот оружия" УК РБ.

Напомним, что Игорь Олиневич - анархист и бывший политзаключенный по "делу анархистов" и в 2011 году приговорён к 8 годам лишения свободы. В 2015 году помилован вместе с остальными политзаключёнными. Автор книги "Еду в Магадан", где описал своё заключение в СИЗО КГБ.

Дмитрий Резанович - анархист из Гомеля, в 2014 году был задержан при переходе украинско-российской границы и провёл 4 месяца в депортационном лагере.
"Белорусский партизан"
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