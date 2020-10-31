+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Пашинян обратился к Путину с просьбой обеспечить безопасность Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. Об этом сообщает армянский МИД.

Письмо в адрес российского лидера было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]