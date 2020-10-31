С середины августа в белорусском МИДе началась «зачистка» дипломатов. Сотрудников увольняли и продолжают увольнять по многим поводам, из-за мельчайших проявлений нелояльности. Павел Мацукевич одним из первых покинул дипломатическую службу после первой, наиболее жесткой волны подавлений протеста в период с 9 по 11 августа. Укринформ поговорил с ним о текущем положении дел во внешнеполитическом ведомстве Беларуси, «потерянных отношениях» с Западом, санкциях и «российском факторе», сокращения "БП".





- А какую роль играет Москва в нынешней ситуации?





- Сейчас Россия действует в Беларуси несколько иначе, не так, как в 2014 году, когда «получила» Крым, но потеряла Украину. Эта потеря несоизмерима с прибылью, тем более, что Россия не испытывает территориального дефицита. Я думаю, что в РФ этот опыт учли и сделали определенные выводы, а потому без резких движений, осторожно наблюдают за тем, что происходит сегодня в Беларуси.





Тем не менее, РФ влияет на ситуацию. Сам факт поддержки, предоставление 1,5-миллиардного кредита, даже несмотря на то, что практически вся сумма пойдёт на рефинансирование долга, моментально стабилизировал курс национальной валюты, не говоря уже об ободрении самого Лукашенко. Чувствуя за своей спиной Путина, он может совершенно не обращать внимания на то, что происходит к западу от Бреста. В свою очередь, поддержав Лукашенко в сложный для него момент, Путин поступил по-своему мудро, получив, таким образом, все рычаги контроля над ним. По крайней мере, поза, которую занял Лукашенко на переговорах в Сочи, свидетельствовала об этом красноречиво. Поддержка Кремля была в тот момент для Лукашенко жизненно необходима. Плюс стояла задача выиграть время. Поэтому, скорее всего, в Сочи пришлось принять российские условия поддержки и урегулирования белорусского кризиса без возражений.





БУДУЩЕЕ МИНСКА, КАК ПЕРЕГОВОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТКГ, СОМНИТЕЛЬНО





- Во время встречи в Сочи Путин и Лукашенко обсуждали проведение конституционной реформы. По вашему мнению, в чем тут интересы Кремля, что это даст Путину?





- С момента встречи в Сочи прошло уже почти два месяца, и сейчас РФ активно подталкивает Лукашенко к проведению конституционной реформы, созданию партийной системы, основу которой по силе и значимости составят, на мой взгляд, пророссийские партии. Они, разумеется, не будут иметь проблем с источниками финансирования (из России), в отличие от, скажем, пронациональных (олигархи в Беларуси отсутствуют). Добавим к этому вероятное смещение акцента в полномочиях по результатам предполагаемой конституционной реформы от президента в сторону парламента – и получим реальные рычаги опосредованного политического контроля России над Беларусью.





Экономическое влияние РФ даже во времена расцвета дружбы Беларуси с западными странами имело близкие к опасным показатели. Сейчас эти значения в связи с потерей западного вектора могут приобрести характер абсолютных величин. При таком развитии событий независимость Беларуси останется только на бумаге.





- А каково, по-вашему, будет влияние не пророссийских, оппозиционных партий – «Вместе», «Белорусский народный фронт», партия левых «Справедливый мир»…





- Их ресурсы и возможности несопоставимы с возможностями пророссийских партий. Если России удастся додавить Лукашенко и навязать свой вариант урегулирования политического кризиса в Беларуси – весь процесс будет проходить под прямым или опосредованным контролем Москвы. Соответственно доступ партий, продвигающих идеи национального возрождения, к политическому процессу, по-моему, будет очень дозированным.





- И напоследок – о посреднической роли Беларуси. Сейчас переговоры минской трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса проходят в онлайн-формате из-за пандемии, но… В принципе, и в будущем – могут ли эти переговоры вестись в Минске?

- При свете и шуме светошумовых гранат, которые регулярно рвутся на улицах Минска, при разгонах протестующих – проводить переговоры не очень удобно. Беларусь стала площадкой для проведения переговоров, во многом благодаря тому, что в свое время продемонстрировала независимость позиции по отношению к конфликтам России с Грузией и Украиной. Однако после 9 августа страна фактически потеряла свою многовекторность и де-факто движется в объятия России. В таких условиях самостоятельность и нейтральность белорусской позиции и, соответственно, белорусской площадки – вызывает очень большие сомнения.







