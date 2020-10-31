«Очевидно, что режим Лукашенко исторически обречен, причем исторически – это не в далекой перспективе, а достаточно быстро. Держится он на плаву только благодаря безоговорочной поддержке Путина.





Мне кажется, многие не понимают, что эта поддержка носит не только материальный характер, понятно, что есть финансовые ресурсы, подпитка, которая позволяет Лукашенко платить этим держимордам на улицах, платит безумные совершенно деньги, которые вкупе с другими стимуляторами медицинскими делают их действительно лишенными человеческого облика и готовыми идти на любые преступления, чтобы выполнить волю своего хозяина. Расклад сил в Беларуси достаточно очевиден, он повторяет и через социологические опросы, так и глядя на улицу и на тщетные попытки Лукашенко организовать какую-то свою Поклонную гору, демонстрацию в свою поддержку, которые, безусловно, все провалились.





Примерно 80%, а может быть и больше, населения Беларуси хочет, чтобы Лукашенко ушел. Из этих 80%, наверное, не больше половины готовы к активным действиям, к протестам, половина просто выжидает.





Очевидно, что подавляющее большинство жителей Беларуси от Лукашенко устало и хочет его ухода. Держится Лукашенко только благодаря этой безоговорочной путинской поддержке, потому что в любом другом случае, мы просто знаем из истории, в процесс вмешивается армия.





Много людей, которые выходят на улицу, у них есть родственники, армия в конце концов набирается не из марсиан, она тоже набрана из белорусов. Если зверства полицейских зашкаливают уже, армия приходит на выручку и берет на себя инициативу.





Этого не происходит именно потому, что связи белорусских генералов с российским Генштабом, с Кремлем очевидны, пока тень Путина маячит за Лукашенко, белорусская армия остается в казармах, а это позволяет Лукашенко безнаказанно вести террор на улицах.





Я думаю, и это довольно ограниченная по времени возможность, именно потому что цифры все работают против Лукашенко. В этой ситуации Европа впервые показала, что она не готова терпеть бесчинства диктатора на его территории.





Действия европейских политиков, европейских институтов довольно четко указывают на то, что Европа не будет мириться с сохранением лукашенковской диктатуры, то, как принимают Тихановскую, как относятся к Координационному совету белорусской оппозиции, демонстрирует готовность Европы оказать всяческую помощь в том, чтобы ситуация в Беларуси была разрешена в пользу подавляющего большинства жителей этой страны.





Теперь, что касается уроков белорусского сопротивления. Замечание о том, что результат выборов, на которых убедительно победила Тихановская, он и спровоцировал этот массовый протест, который фактически перерос сегодня в революцию, упоминалось мое скептическое отношение к выборам.





Надо понимать, что есть выборы, а есть выборы. В Советском Союзе в конце 1980-х годов выборная тема была крайне актуальна, потому что слабеющий режим шел на эти уступки.





Когда режим пытается с помощью выборных механизмов потушить протестную активность, в выборах участвовать, безусловно, надо, потому что есть возможность захватить инициативу, если говорить шахматным языком.





В России ситуация ровно обратная, режим ни на какие уступки не идет, никаких регистраций оппозиционных кандидатов не было и не предвидится. Все превращается в мишуру, в декорации кордебалета, который Кремль постоянно использует для достижения своих конкретных целей.





В Беларуси Лукашенко пошел как раз по пути слабеющей диктатуры, дал возможность оппозиционным кандидатам, в данном случае Светлане Тихановской, участвовать, считая, что женщина, не имеющая никакого политического опыта, не имеющая никаких связей в оппозиционной среде, будет удобным спарринг-партнером.





Но он просчитался, недооценив, что голосование будет не за нового кандидата, в данном случае Светлану Тихановскую, а против него. Любой кандидат, который не выглядит как подставная фигура, может собрать огромное количество голосов.





В этом плане сравнить Беларусь с Россией не приходится, потому что никаких пока поползновений, что в России будет нечто подобное на белорусскую ситуацию июля-августа этого года, пока нет.





Что касается противостояния на улицах, хорошо, что оно пока мирное со стороны протестующих, что они пока не дают повода для применения огнестрельного оружия, для применения крайних мер.





Но также очевидно, что это не может продолжаться бесконечно, потому что подавляющий численный перевес с одной стороны рано или поздно приводит к тому, что многие теряют терпение. Мне кажется, это вопрос недалекого времени, когда продолжение противостояния при сохранении этих пропорций приведет к тому, что люди, выступающие против Лукашенко, станут гораздо агрессивнее.



