Александр Класковский: В воздухе запахло гражданской войной

Выступая 30 октября перед сотрудниками МВД, Лукашенко много раз повторил слово «война», говорил о предательстве, пытался связать участников протестов с фашизмом. Апофеозом же стала фраза, что с сегодняшнего дня «мы в плен никого не берем».





Идеология войны вбивается в мозги силовиков. Министр обороны Виктор Хренин заявляет о гибридной войне. Здешним начальникам не только с народом, но и со странами-соседями не повезло: все, гады, точат зубы.





Да что там соседи — вся планета, почитай, враждебна. Из речей Лукашенко вытекает, что друзей у нас почти нет (на практике — только Россия, да и то когда дает деньги), а недругов да завистников — наоборот, как собак нерезаных.





То же видение — в категориях врагов, заговоров, войны — распространяется и на внутриполитическую ситуацию.





Начальники в погонах твердят о радикализации протестов, неких страшных боевых рогатках на вооружении оппонентов, зловещем намерении одного из противников режима распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск…





Высокое начальство демонизирует соотечественников с иными политическими взглядами. В пропагандистском дискурсе (а пропаганда в госСМИ абсолютно отвязалась и пробивает дно за дном) это уже не люди, а какие-то исчадия ада. А по нечисти и пальнуть как бы не грех.





Понятно, пугают оружием прежде всего чтобы отбить охоту выходить на улицу с лозунгами против вождя. Но вся эта военная риторика не безобидна. Она заводит, распаляет самих говорящих и внимающих им подчиненных, психологически дает им карт-бланш. Это нагнетание психоза.





Если на сцене висит ружье, то в последнем акте оно непременно выстрелит. «А когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет».





В противостоянии, развернувшемся после «выборов» 9 августа, уже есть убитые. Теперь же, как считают многие обозреватели, в воздухе запахло гражданской войной.





И если страна к ней действительно сползает, то ответственность за это лежит на властях.