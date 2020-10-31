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"Лукашенко очень повезет, если будущее для него сведется к комфортабельной камере в Гааге"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга комментирует в Facebook свежие заявления Александра Лукашенко, пообещавшего "не брать" пленных. По мнению Вишневского, с похожими речами в 1945 году выступал из бункера другой диктатор.

"С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук... Дальше - всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся".

Это говорит не командующий армией, штурмующей вражеский город. Это говорит бывший президент Беларуси Александр Лукашенко, два с половиной месяца ведущий войну с собственным народом, отказавшим ему в доверии. Именно его он грозит "не брать в плен". И кликушествует "некуда отступать!".


Очень похожее уже слышали от другого диктатора из его бункера в апреле 1945 года.

Более 500 уголовных дел в Беларуси возбуждено в отношении мирных протестующих. И ни одного дела против опричников, "черных" и "оливковых человечков", "тихарей" и других мерзавцев, избивавших, пытавших и насиловавших мирных граждан.

Лукашенко очень повезет, если будущее для него сведется к комфортабельной камере в Гааге. Думается, он и его окружение будут умолять судить их там, а не в Минске.

И косить под ненормальных, надеясь на смягчение наказания".
Борис Вишневский, facebook.com
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