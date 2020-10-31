МИД Литвы вручил Беларуси ноту из-за закрытия границы

"Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву, и в нарушение предусмотренных в двустороннем договоре процедур частично закрыла границу с Литвой", - цитируе т interfax.by сообщение МИД о ноте протеста.





В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и исключить повторение подобных нарушений в будущем.





Пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси сообщила в четверг, что республика временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.





"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - говорилось в сообщении.





В ведомстве уточнили, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также они не касаются водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.





Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без этих ограничений.





В настоящее время, по данным литовских пограничников, белорусы могут въехать на родину. "Движение идет. Белорусские пограничники пропускают на свою территорию и выпускают белорусов. (...) Видите ли, вчера были такие случаи, когда Беларусь не пропустила к себе своих граждан с постоянными видами на жительство в Литве и Эстонии, вообще, вчера была такая растерянность с белорусской стороны", - сказал в пятницу агентству BNS глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.





По его словам, в эту страну также могут въехать иностранцы, у которых есть трудовые визы, трудовой договор или вид на жительство в Беларуси. Других иностранцев не пропускают.





"Есть ограничения для иностранцев, которые просто так едут (...) Были такие случаи, когда граждане Украины ехали из Литвы в Беларусь и их не пустили", - отметил Любаевас.



