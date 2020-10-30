Лилия Власова рассказала о встрече в СИЗО КГБ

Была договоренность о конфиденциальности разговора, но поскольку другие участники о ней рассказывают в СМИ, Власова решила тоже не молчать. Свабода приводит основные цитаты из разговора.





Подумала, что это двойник, а не Лукашенко

Я сначала не поверила, что это Александр Григорьевич, что это президент пришел. Я думала, что это двойник, розыгрыш. Через 10 минут мы все стали приходить в себя и поняли, что это президент, лица, которые его сопровождают. Стало понятно, что что-то происходит сверхъестественное.





Что говорил о Конституции

Александр Григорьевич заявил, что хотел бы обсудить новую Конституцию и хотел услышать наше мнение, но никто не был готов. Виктор Бабарико сказал об основных положениях - частной собственности, разделе властей.





Александр Григорьевич стал комментировать, высказался против частной собственности. Из того, что я помню, было сказано, что президентский срок будет ограничен двумя сроками, что он на следующих выборах участвовать не будет, а теперь ему нужно время для реформ.





Реформы будут идти, Конституция будет принята, будут новые выборы. Звучал срок через два года, потом лето следующего года, что тогда будет принята Конституция и пройдут выборы.





Лукашенко обещал продолжить "диалог" во Дворце независимости

Лукашенко не проявлял эмпатии, но и не проявлял негатива. Говорил: "Я вижу, что вы любите Беларусь так же, как и я". Беседа завершилась словами: "Я вам не судья, суд будет решать в отношении закона, но в следующий раз я вас надеюсь пригласить во Дворец независимости для продолжения диалога".





Не давали пить и есть

Из четырех с половиной часов 30-40 минут говорили заключенные, остальное время - Александр Григорьевич. Я уже в конце разговора почти теряла сознание. Меня привезли в КГБ в 6:30 утра, я не выпила ни глотка воды, ничего не съела. А завершилось это в 15:30. Мои коллеги тоже... Все хотели в туалет. Воды не было.





Энергетика Александра Григорьевича сильная такая, для изнуренных тюремным заключением людей это было сильное испытание.





Об условиях освобождения Бабарико

Я надеюсь, что людей должны освободить. Но у меня впечатление, что не всех, наверное. Для Виктора Бабарико были озвучены конкретные условия выхода. Я, наверное, не имею права говорить. Я думаю, что Максима Знака должны выпустить в ближайшее время, а Тихановского, Колесникову и Бабарико — нет. Максим Знак проект Конституции написал, свои замечания.





О тяжелых условиях заключения

За полтора месяца здоровье испортилось. Пытаюсь восстановиться, начала лечение. Пока головные боли не проходят. Белорусская тюрьма - жестокое место.





Последние три недели сидела в камере, где 10 человек. Небольшая комната, в которой все курят. Я не курила и от этого очень страдала.





Невыносимые условия существования. Психологически тяжело - женщины плачут, ссорятся, иногда драки происходили. Важно в такой ситуации сохранить баланс. Поскольку я медиатор и знакома с психологией, я могла содействовать людям, успокаивать их.





Горе горькое в тюрьмах. Сроки не адекватны действиям. Я вообще не понимала, за что сижу. Я ничего не совершала.





Она также рассказала, что сС ней сидела девушка "за организацию массовых мероприятий", хотя она лишь участвовала в них. "Когда она выйдет, неизвестно".





Твое горе налагается на другие, другие - на твое, и ты растворяешься в этом горе и негативе.





Единственная мысль - не сдаться, держаться. Даже когда давление зашкаливало, я стремилась сохранить здравый смысл. В 67 лет я пережила сильнейший стресс.







