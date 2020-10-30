ЕС может ввести санкции против Лукашенко 6 ноября

"Послы ЕС дадут в среду "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов", - написал журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк в пятницу в своем твиттере.





Он также отметил, что официальное утверждение этих санкций Советом ЕС должно состояться 6 ноября.







