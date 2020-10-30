+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Никто не будет никого рвать" - Латушко просит чиновников подать сигнал

Член президиума Координационного совета и глава только что созданного НАУ Павел Латушко обратился к белорусским чиновникам.


«Мы знаем, что среди 100 000 чиновников много профессионалов и порядочных людей. Вы вкладывали время и силы в то, чтобы быть полезными обществу, но в итоге вы оказались под давлением и угрозами», — выказал уверенность политик.

По словам Павла Латушко, власти специально вселяют в чиновников «страх остаться ненужными, потому что якобы вы уже в подводной лодке с экс-президентом и, как он говорит, вас «просто порвут».

«Повторяю: никто не будет никого рвать. Наша задача — не допустить раскола, сохранить тех, кто ни в чем не виновен», — пообещал Павел Латушко.

А ещё попросил чиновников подать сигнал, если они поддерживают демократические перемены в стране.

«Вы можете сделать это безопасно для себя и незаметно для системы. Сообщество «Честные люди» создало проект для чиновников и госслужащих, которые и дальше хотят работать на благо людей и не хотят быть пешками режима — «Диалог с народом», — рассказал Павел Латушко о способе просигналить тайно несогласным с властями чиновникам.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]