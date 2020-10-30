Такое мнение высказал российский политолог Александр Ивахник. Он обратил внимание на то, что минувшее воскресенье ознаменовалось массовыми акциями протеста в Минске, каких не было с сентября.





Касаемо общенациональной забастовки, которой Лукашенко пугала оппозиция, то она, скорее, не задалась, считает эксперт. Однако поводов для радости у Лукашенко пока что нет, передает мнение политолога Правда.ру.





Последние события в Беларуси показали, что на диалог с оппозицией Лукашенко идти не собирается. Он открытым текстом заявил, что никого уговаривать не станут, недовольных студентов – отчислят и заберут в армию, а протестующих – уволят.





Александр Ивахник считает, что жизнеспособность режим Лукашенко в данный момент находится под большим вопросом, ведь разрыв с обществом становится все больше, при этом нежелание политика уступить место приемлемой для Кремля фигуре все больше портит отношения с Москвой.





По словам политолога, в Кремле нарастает раздражение относительно поведения Лукашенко. По данным источников, президент РФ Владимир Путин перестал общаться с Лукашенко по телефону.









Вместо этого теперь в Минск летает глава СВР Сергей Нарышкин, который, по мнению эксперта, доводит до Лукашенко позицию российских властей о необходимости проведения конституционной реформы и перевыборов.





Александр Ивахник считает, что у Лукашенко совершенно не остается времени - есть только неделя, а дальше Кремль терпеть не будет и перейдет к активным мерам.





«В настоящий момент у Лукашенко имеется срок в неделю, чтобы образумиться. Если нет — Нарышкин якобы проведет переговоры со Светланой Тихановской, которую Москва в случае продолжающегося непонимания со стороны Лукашенко готова какое-то время поддерживать открыто и даже дать гарантии», - резюмировал политолог.