Российский политолог: Путин дал Лукашенко неделю, Кремль готов начать переговоры с Тихановской
Активизация белорусской оппозиции против Александра Лукашенко поставила его в затруднительное положение. Политическое будущее Лукашенко на президентском посту находится под большим вопросом.
Такое мнение высказал российский политолог Александр Ивахник. Он обратил внимание на то, что минувшее воскресенье ознаменовалось массовыми акциями протеста в Минске, каких не было с сентября.
Касаемо общенациональной забастовки, которой Лукашенко пугала оппозиция, то она, скорее, не задалась, считает эксперт. Однако поводов для радости у Лукашенко пока что нет, передает мнение политолога Правда.ру.
Последние события в Беларуси показали, что на диалог с оппозицией Лукашенко идти не собирается. Он открытым текстом заявил, что никого уговаривать не станут, недовольных студентов – отчислят и заберут в армию, а протестующих – уволят.
Александр Ивахник считает, что жизнеспособность режим Лукашенко в данный момент находится под большим вопросом, ведь разрыв с обществом становится все больше, при этом нежелание политика уступить место приемлемой для Кремля фигуре все больше портит отношения с Москвой.
По словам политолога, в Кремле нарастает раздражение относительно поведения Лукашенко. По данным источников, президент РФ Владимир Путин перестал общаться с Лукашенко по телефону.
Вместо этого теперь в Минск летает глава СВР Сергей Нарышкин, который, по мнению эксперта, доводит до Лукашенко позицию российских властей о необходимости проведения конституционной реформы и перевыборов.
Александр Ивахник считает, что у Лукашенко совершенно не остается времени - есть только неделя, а дальше Кремль терпеть не будет и перейдет к активным мерам.
«В настоящий момент у Лукашенко имеется срок в неделю, чтобы образумиться. Если нет — Нарышкин якобы проведет переговоры со Светланой Тихановской, которую Москва в случае продолжающегося непонимания со стороны Лукашенко готова какое-то время поддерживать открыто и даже дать гарантии», - резюмировал политолог.
18:11 30/10/2020
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