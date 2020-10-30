Невзоров объяснил агрессивность Лукашенко





- Мы видим, как каждое выступление Лукашенко напоминает обиженного вампира, который подал в суд на людей, которые не разрешают ему кусаться и пить кровь. И в этом есть комедийный элемент. Александр Григорьевич ведь, по сути, уже защищает только маленький теплый президентский сортир, в котором он привык думать о картофеле. У него всё остальное уже потеряно. И он пока потешает публику разного рода заявлениями и враньем. С ним провели несколько серьезных бесед российские специалисты, так называемые поумнительные беседы.





Просто надо всех, кто не очень нравится или угрожает личному благополучию, называть экстремистами или террористами, лучше даже террористами, это производит больше впечатления. И эффективность этого способа, мы знаем, доказана в России, доказана многократно. Этим давно занимается и ФСБ, и Следком.





А дальше вопрос технический. Ведь что такое закон, из чего он состоит? Он состоит как бы из рукояти и лезвия. И рукоять должна быть хорошо обточена под руку власти. И в России, чем занимается Государственная дума? Угодливая дума, она как раз обтачивает эти рукоятки законов, чтобы они легко и комфортно лежали бы в руке у Кремля, и чтобы лезвиями этих законов было бы удобнее вспарывать населению брюхо или перерезать глотки. Потому что это стандартная практика. Если вы держите закон за рукоять, вы можете в любое брюхо и любое горло тыкать. Это называется правосудие, -- заявил Невзоров в интервью на "Эхо Москвы"





Напомним, что сегодня ровно в исполнение этих слов Лукашенко поручил "быстро усовершенствовать нормативку по наведению порядка". Хотя про законы и "нормативку" в нынешних белорусских условиях говорить просто смешно.