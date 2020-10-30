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Зеленский потребовал отставки всех судей КС из-за отмены антикоррупционного закона

В Украине президент Владимир Зеленский внес законопроект, приостанавливающий полномочия всех членов Конституционного суда.

Такое решение он предлагает в связи с отменой со стороны КС антикоррупционных законов, пишет RTVi. Тремя днями ранее КС признал закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов противоречащим Конституции, пишет sobesednik.ru. 

Также инстанция заблокировала систему электронного декларирования и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 30 октября на допрос в Государственное бюро расследований был вызван председатель КС Александр Тупицкий. Его планируют проверить на причастность к преступной группировке. У здания суда проходят протесты, демонстранты сопровождают свои выпады фейерверками. 

Далее они намерены пройти к офису президента страны. Из-за проволочек с антикоррупционным законом Украина не может получить миллиарды долларов от Мирового валютного фонда, поскольку организация выражает опасения по поводу независимости Центробанка.  
Financial Times заявляет, что апелляцию на принятие закона подали пророссийские депутаты, поддерживаемые олигархами. Этот пул политиков выступает против сотрудничества Киева с МВФ. 
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