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Тихановская планирует опубликовать в скором времени предложения по конституционной реформе

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела встречу со своими представителями по конституционной реформе и предложила в ближайшее время опубликовать их наработки.

"Группа по конституционной реформе представила свои наработки и проекты. Светлана Тихановская предложила в ближайшее время опубликовать их", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в пятницу.

Также экс-кандидат в президенты встретилась со своими представителями по экономике и правам человека, пишет interfax.by

Представитель по правам человека Гарри Погоняйло озвучил результаты работы с правозащитными организациями и ОБСЕ по нарушениям прав человека и подготовке материалов для международного расследования "преступлений силовиков против мирных белорусов".

Тихановская планирует передать все материалы в Совет безопасности и Международный суд ООН.

Экономическая группа под управлением Алеся Алехновича представила анализ экономической ситуации в Беларуси и на предприятиях. Команда предложила план "экономического давления на режим".

"Вместе с тем, экономисты подготовили план возможной макропомощи Беларуси в переходный период. Очень важно, чтобы в процессе давления на режим не страдали частные компании и простые беларусы", - отмечается в сообщении.

Программа помощи призвана оказать прямую и косвенную финансовую поддержку всем пострадавшим от репрессий, а также тем, кто решил создать или расширить собственный малый бизнес.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Тихановская не признала итоги выборов. 10 августа она приехала в Центризбирком подавать жалобу с требованием пересчёта голосов и перестала выходить на связь. 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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