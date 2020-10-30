К встречавшим подъехал серый микроавтобус, из которого вышли силовики. Задержаны в первую очередь снимающие журналисты: это фотографы Влад Борисевич и Александр Ружечка, а также видеооператор Игорь Деменков. Среди задержанных — видеограф tut.by и БелаПАН Денис Жук





На вопрос «Что происходит?» сотрудники объяснили: «Так надо», передает Оnliner.by



