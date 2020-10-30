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На границе задержан бывший политзаключенный Игорь Олиневич

Ночью с 28 на 29 октября при пересечении государственной границы Беларуси пограничниками был задержан бывший политзаключенный и активист анархистского движения Игорь Олиневич.


Родителям о задержании сообщили сотрудники погранперехода в Ельске, передает spring96.org.

По словам матери задержанного Валентины, они долго старались узнать о его дальнейшем местонахождении и причинах задержания. Сначала им говорили, что Игоря отправили в Калинковичи, однако в местном отделении милиции не хотели говорить, где он содержится. Только в конце вчерашнего дня стало известно, что Игоря Олиневича якобы содержат в Мозыре.

Родители Игоря о причинах задержания практически ничего не знают, кроме того, что Следственным комитетом по Гомельской области вероятно возбуждено уголовное дело, в рамках которого он был задержан.

Игорь Олиневич длительное время жил за границей и в Беларусь почти не возвращался, хотя постоянно переживал за события, которые здесь происходят.

Игорь Олиневич - бывший политзаключенный. Был задержан 28 ноября в 2010 году в Москве и вывезен неизвестными в Беларусь. Содержался в СИЗО КГБ.

27 мая 2011 года суд Заводского района Минска наказал Игоря 8 годами лишения свободы в колонии усиленного режима. Он был обвинен по части 2 статьи 339 УК РБ (Хулиганство, совершенное группой лиц) и частей 2 и 3 статьи 218 УК (повреждение имущества общеопасным способом и в особо крупном размере). Позже помилован президентом.

В 2013 году за книгу «Еду в Магадан» Игорь Олиневич получил главную награду и стал первым лауреатом премии имени Франтишка Алехновича Белорусского ПЕН-центра. А в 2016 году Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2015 год в номинации «За личное мужество».
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