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"Смотрящим" за Минском назначен экс-глава УВД Витебщины

Новым начальником ГУВД Мингорисполкома назначен полковник милиции Михаил Гриб, решение было принято в пятницу, сообщает telegram-канал "Пул Первого".


Ранее Михаил Гриб (на фото) возглавлял УВД Витебской области, а до этого был заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома, возглавлял милицию общественной безопасности Минска.

Кадровые изменения в руководстве МВД Лукашенко произвел накануне: занимавшего до этого должность главы МВД генерал-майора Юрия Караева отправил в Гродно своим помощником, а новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого руководил ГУВД Мингорисполкома. 

Также накануне было принято еще одно кадровое решение по МВД: замминистра Александр Барсуков назначен помощником Лукашенко по Минску и освобожден от занимаемой должности в милицейском ведомстве. 

Таким образом, в настоящее время остаются вакантными две руководящие должности в белорусской милиции - заместителя министра и начальника УВД Витебской области.

Отметим, Михаил Гриб был одним из наиболее вероятных кандидатов на должность начальника минской милиции. Он уже работал в столице и знает многие нюансы, он сам минчанин. И до него Кубраков прошел аналогичный путь: его тоже из МВД назначали начальником УВД в Витебск, а потом он пришел на должность начальника ГУВД столицы.
Источник: sputnik.by
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