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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Психолог: Действиями власти руководит страх

Беларусы уже перестали искать логику в решениях, которые принимает власть, и в действиях силовиков.

Которые применяют в спальном районе светошумовые гранаты против протестующих для того, чтобы... якобы те не мешали другим людям спокойно отдыхать после рабочего дня.

Чем руководствуется власть в своих действиях? Что толкает так называемых силовиков на жестокость в отношении протестующих и даже не связанных с протестами людей? Почему люди упорно продолжают выходить на акции протеста? Рассуждает профессор-психолог Владимир Янчук.
Источник: euroradio.fm
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