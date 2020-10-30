Психолог: Действиями власти руководит страх
Беларусы уже перестали искать логику в решениях, которые принимает власть, и в действиях силовиков.
Которые применяют в спальном районе светошумовые гранаты против протестующих для того, чтобы... якобы те не мешали другим людям спокойно отдыхать после рабочего дня.
Чем руководствуется власть в своих действиях? Что толкает так называемых силовиков на жестокость в отношении протестующих и даже не связанных с протестами людей? Почему люди упорно продолжают выходить на акции протеста? Рассуждает профессор-психолог Владимир Янчук.
Источник: euroradio.fm
11:25 30/10/2020
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