Лукашенко признался, что ему становится плохо от бело-красно-белого флага

Александр Лукашенко во время кадровых назначений в четверг упомянул об акциях протеста и национальной символике. Он говорил о том, что "кроме коронавируса у нас же и другие заболевания респираторные есть" и "лечить людей надо".