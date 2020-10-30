Лукашенко признался, что ему становится плохо от бело-красно-белого флага
Александр Лукашенко во время кадровых назначений в четверг упомянул об акциях протеста и национальной символике. Он говорил о том, что "кроме коронавируса у нас же и другие заболевания респираторные есть" и "лечить людей надо".
"И когда мне начинают говорить, что врач развернул коллаборационистский [бело-красно-белый] флаг, мне сразу становится плохо, — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА. — И я не буду об учителях уже говорить. Я уже, правда, в последнее время не слышу".
Бело-красно-белые флаги активно используют участники акций протеста в Беларуси. В ответ государственная пропаганда начала очередную волну шельмования национальной символики. Как известно, именно под бело-красно-белым флагом приносил присягу первый президент Республики Беларусь.
11:25 30/10/2020
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