Степан Демура долгие годы работал в США и в свое время был аналитиком №1 канала РБК. В интервью belmarket.by он оценил перспективы белорусского протеста.





— Насколько Россия вовлечена в белорусский политический кризис?





— Очень глубоко, потому что, по моему глубокому убеждению, она и начинала этот кризис. Это была кремлевская «многоходовочка», которая строилась на том, что неважно, останется Лукашенко или уйдет. Поэтому была разыграна якобы беспроигрышная карта. И единственное, в чем просчитался Кремль при начале всей этой «операции», он не рассматривал вариант, что белорусы не уйдут с улиц.





Все делалось по апробированной на нашей оппозиции схеме: разжигаются протесты, потом они быстро сливаются, а буйных сажают. Но белорусский народ сломал эту схему, он с улиц не уходит и не собирается уходить. Все только начинается. Кремль не просчитал и еще один важный момент: серьезную реакцию Запада и перехват им инициативы.





— Насколько Кремль поддерживает Лукашенко?





— Ровно до того момента, пока тот из актива не превратится в пассив и не продемонстрирует миру, что Кремль — политический и экономический импотент. А процесс пошел очень активно — санкции Запада против Лукашенко могут быстро стать санкциями против Москвы (добавьте сюда практически готовый «список Навального»). Нас ждет очень жаркая осень и не менее жаркая зима — снег будет плавиться.





— Как, на ваш взгляд, будет развиваться кризис в Беларуси?





— Любой кризис имеет под собой экономическую почву, революционные ситуации не создаются извне, что бы ни пыталась влить в уши электората телепропаганда. Они создаются существующим режимом, всегда экономически неэффективным и неконкурентоспособным.





Вы даже за газ не могли рассчитаться в этом году, пока Путин не пообещал 1,5 млрд. кредита, из которого почти миллиард — долг «Газпрому» до конца года.





Сейчас денег на поддержку Беларуси в прежнем объеме у Кремля нет, ваша экономика пойдет вниз вместе с российской, у которой своих проб­лем по горло и меньше не становится. Именно после того как Кремль урезал поддержку, и начался ваш кризис.





С другой стороны, есть наши западные «партнеры», которые предлагают «план Маршалла» для Беларуси, безвиз для вас. А так как в Беларуси довольно много молодежи и людей среднего возраста либо работали в Европе, либо бывали, и не раз, во многих странах ЕС и прекрасно видят разницу между европейским уровнем жизни (даже у соседей) и белорусским, то они будут голосовать пустым карманом. Наполнить его нынешняя власть не в состоянии.





— В начале избирательной кампании Лукашенко обвинял в «кукловодстве» Россию. Затем «кукловодами» тех же политических фигур стали Литва, Польша, Чехия, даже Украина. Насколько, по вашему мнению, велика роль в кризисе «кукловодов», а насколько — белорусских властей?





— Повторюсь,

в кризисе всегда виноват правящий режим.

Именно он создал революционную ситуацию — что с точки зрения экономики, что с точки зрения политики. Нарисовать себе рейтинг 80 % — несусветная глупость. Судя по всему, белорусы проголосовали не 80 на 20 в пользу Лукашенко, а 20 на 80 в пользу Тихановской. И именно это вывело людей на улицу: они устали терпеть. И я восхищен белорусами.





А роль «кукловодов»… Что они есть, что их нет… Если в стране создана революционная ситуация и она доведена до кипения, для взрыва достаточно малого возмущения. А события эти начал Кремль, но, как всегда, не смог довести до логического завершения и «попал».





Нашим деятелям казалось, что они выиграют при любом раскладе — Лукашенко ли победит или его оппонент, лояльный Кремлю, потому что Беларусь входит в "союзное государство", будучи накрепко привязанной к России экономически и политически.





— Сколько наш кризис может продлиться? Чем он завершится?





— У вас идет переход из одного политико-экономического состояния в другое, следующее. Понятно, что будет, но непонятно, когда именно будет. Белорусский народ дозрел до политических требований и четко продемонстрировал это на выборах. Но эти требования не были услышаны властью, точнее она не захотела их слышать. В итоге белорусы вышли на улицы и обнародовали их там. А

так как у вас какого-то центра сопротивления нет, оно горизонтальное, то это позволяет увидеть, насколько оно мощное, воистину всенародное.

Когда все завершится, сказать трудно: может, через неделю, а может, через полгода.

Но новые выборы будут, без вариантов. Лукашенко не усидит.

В том числе и потому, что сейчас начнет сыпаться политическая система, выстроенная Путиным в России. Не без «помощи» «западных партнеров», насколько я понимаю ситуацию, хотя могу ошибаться. Соответственно, Путину будет не до Лукашенко.









— А кто или что является для Кремля активом?





— Не Лукашенко, а аннексия Беларуси. Если называть вещи своими именами. И

конкретная цель Кремля и олигархов вокруг него — «раздербан» остатков вашей промышленности.

Ничего противопоставить этому плану Лукашенко не может. Но, как бы то ни было, он все равно не усидит — новые выборы неизбежны. Думаю, в течение года точно.





Но что вы получите в их результате? Режимы, подобные созданному Лукашенко, были описаны еще в ХIV веке. Они полностью зачищают политическое поле, уничтожая реальную оппозицию, представляющую народ. В итоге ее у вас нет, потому и протест горизонтальный, и это для режима очень плохо: договариваться не с кем! Вариант один — сдаться.





Но важны условия капитуляции. Вот сейчас Лукашенко сенсационно съездил в СИЗО и пытался о чем-то договориться с людьми, которых он воспринимает лидерами протеста. Но они таковыми не являются. Он сам выкопал себе эту яму, создав вакуум.





Что получилось? У вас победил кандидат «против всех». Хорошо, победил. Будут новые выборы. И кого выбирать? Кто придет на смену Лукашенко? Кто станет реальным кандидатом в президенты? Кто какие интересы будет представлять? Не приведи господь, кремлевские?





— Без заимствований нашей экономике не выжить. Когда мы сможем рассчитывать на внешние займы, каков возможный их объем?





— А что они вам дадут? Вы что, сможете быстро модернизировать свою экономику, чтобы расширить экспортные рынки? Нет. Они и так завалены предложением, и не только потому, что спрос упал. В России экономика накрывается медным тазом, а ведь это ваш основной экспортный рынок. Что делать? Ответ один: развивать внутренний спрос.





А как, если у вас неплатежеспособное население? У вас (как и у нас) на периферии средняя зарплата 200 долларов. Но ведь эти люди тоже хотят нормально жить, покупать бытовую технику, одежду, съездить отдохнуть на море. Огромный отложенный неплатежеспособный спрос, и весь вопрос в том, как сделать его платежеспособным.





А современные экономисты не знают, как это сделать. В принципе! Ну, наберете вы кредитов. На что? На какую модернизацию?

Вам надо все сносить к черту и строить заново.

О’кей, построили все заново, пустили кредиты в дело, но их надо выплачивать, а рынки сбыта где? Выход один — полагаться (в значительной мере) на внутренний спрос. А современные экономисты не знают, как его развивать. Замкнутый круг…





— Белорусский кризис не может быть бесконечным. Что и кто в итоге выиграет — западные или российские игроки?





— Штаты выиграют. И неважно, что они далеко и что у вас скромный товарооборот. У них есть геополитические интересы в Беларуси: создается «санитарный кордон» вдоль западной границы России, поджигаются южные границы.





Монетарные и фискальные проблемы вашей страны исчисляются, может быть, сотней миллиардов долларов, даже меньше. Для ФРС это ничтожная сумма. Так что вас будут поддерживать в более-менее приличном состоянии.





В Украине они все отработали, все схемы, ходы и методы, и уже накушались с существующей так называемой официальной оппозицией. Так что будут теперь вас поддерживать и защищать от «восточного брата».





— В России сейчас тоже не радужная ситуация, также множество проблем, которые копятся не первый год. Каковы перспективы вашей экономики?





— Она схлопывается, деградирует, остается труба и карьер. Все. Естественный результат ельцинско-путинского правления. Подобное еще в ХIV веке описал Ибн Хальдун. Уже около пяти лет размер и аппетиты правящей верхушки в России сильно превышают возможности экономики.





Соответственно, идет деградация всего, что не связано с отраслями, генерирующими основные денежные потоки — нефть и газ. Идет уничтожение страны. А народ пока сидит тихо, до белорусов ему — как пешком до Луны.





— Что должно случиться, чтобы ситуация изменилась?





— Нет запроса на перемены. У вас он уже был, общество созрело, а у нас пока нет. И когда созреет — неизвестно. А может и не созреть — так и сгнить на дереве.





Справка «БР». Степан ДЕМУРА — российский финансовый и биржевой аналитик, трейдер. Бывший обозреватель и ведущий телеканала РБК и радио Finam FM.





В 1993 году окончил МФТИ по специальности «инженер­ракетчик» и Чикагский университет со степенью доктора философии по прикладной математике.





Двенадцать лет работал в США как консультант и финансовый инженер, семь лет преподавал в Школе бизнеса Чикагского университета.





На российском фондовом рынке работает с 2004 года.





Особо популярными прогнозы Степана Демуры стали во время мирового кризиса 2008 года, когда он заблаговременно предсказал спад на ипотечном рынке США. Также аналитик предупреждал о падении цен на нефть и курса рубля в 2014 году.