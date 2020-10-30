Зачем СТВ празднует День Победы в октябре?
19 октября в Минске пенсионеры одновременно вышли на два марша.
Противники Лукашенко несли бело-красно-белые флаги, его сторонники — красно-зеленые. Корреспонденты телеканала СТВ Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок на языке пропаганды сняли репортаж о участниках двух колонн.
Под раздачу журналистов попали участники оппозиционного марша — пенсионеры против Лукашенко. Пенсионеры требовали отставки Лукашенко, прекращения милицейского насилия и новых президентских выборов. Участники второго шествия – ветераны пограничных и внутренних войск – собрались в центре Минска в поддержку действующей власти.
В новом видео mediaiq.by рассказывает, как государственные журналисты в сюжете сознательно использовали «язык вражды» по отношению к противникам Александра Лушенко. Объясняем почему требования участников оппозиционного митинга не связаны со Второй мировой войной, а отмечают День Победы в мае, никак не в октябре месяце.
10:35 30/10/2020
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