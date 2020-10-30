Зачем СТВ празднует День Победы в октябре?

Противники Лукашенко несли бело-красно-белые флаги, его сторонники — красно-зеленые. Корреспонденты телеканала СТВ Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок на языке пропаганды сняли репортаж о участниках двух колонн.





Под раздачу журналистов попали участники оппозиционного марша — пенсионеры против Лукашенко. Пенсионеры требовали отставки Лукашенко, прекращения милицейского насилия и новых президентских выборов. Участники второго шествия – ветераны пограничных и внутренних войск – собрались в центре Минска в поддержку действующей власти.





В новом видео mediaiq.by рассказывает, как государственные журналисты в сюжете сознательно использовали «язык вражды» по отношению к противникам Александра Лушенко. Объясняем почему требования участников оппозиционного митинга не связаны со Второй мировой войной, а отмечают День Победы в мае, никак не в октябре месяце.







