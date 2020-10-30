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Координационный совет призвал депутатов всего мира организовывать слушания по Беларуси в своих парламентах

Координационный совет запускает кампанию парламентской солидарности с Беларусью и призывает депутатов со всего мира организовывать парламентские слушания по Беларуси.



"Неважно, из какой вы страны, из какой части мира: Германия, Англия, Швеция, Россия, Соединённые Штаты, Грузия, Япония. Каждый депутат может сделать несколько простых шагов для того, чтобы поддержать белорусов. Например, организовать парламентские слушания по Беларуси в своём парламенте", - говорится в сообщении КС, опубликованном в официальном телеграм-канале в пятницу.

Координационный совет отмечает, что депутаты в знак солидарности могут на уровне парламента и правительства своей страны инициировать процедуры принятия каких-либо решений по Беларуси.

Кроме того, Коордсовет призывает парламентариев записывать видеообращения в поддержку белорусских протестующих, политзаключенных и гражданских активистов. Также можно отправить официальное обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко с требованием "освобождения всех политзаключенных и прекращения репрессий".
"Белорусский партизан"
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