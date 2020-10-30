



"США поддерживают Европейский парламент в награждении белорусской оппозиции ежегодной премией в сфере прав человека - премией Сахарова", - написала она в Twitter.





"Мы осуждаем насилие против мирных протестующих и мы - вместе с народом Беларуси, когда он требует демократии и свободных и честных выборов", - добавила она.





На прошлой неделе председатель Европарламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Беларуси. Сассоли назвал лауреатами инициаторов создания Координационного совета белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активисток Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову и Веронику Цепкало. В число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.





Оппозицию Беларуси на премию "За свободу мысли" в 2020 году выдвигали крупнейшие фракции Европарламента - Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу".





Премия им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире. Как ожидается, вручение премии состоится на сессии Европарламента 16 декабря.