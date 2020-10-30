Кочанова обсудила с экс-кандидатом Черечнем диалог с обществом

Об этом Сергей Черечень сообщил на своей странице в Facebook.





«28 октября я встретился с Натальей Кочановой, чтобы обсудить возможность создания такой диалоговой площадки, где представители всех точек зрения смогут высказать свои мнения и услышать друг друга, — написал Черечень. — Диалог должен проходить не кулуарно, а открыто, в присутствии журналистов. И участвовать в нем должны все политические силы, представители гражданского общества и экспертного сообщества, независимо от того, нравятся ли они власти и друг другу.





Наталья Кочанова выразила готовность попробовать начать диалог в таком формате. Мы приложим все усилия, чтобы этот диалог действительно начался и в нем приняли участие представители всех политических сил Беларуси, выражающие различные точки зрения. Без деления на «наших» и «чужих».





Конечно, для людей с крайне разными позициями сесть за стол и разговаривать друг с другом всегда непросто. Гораздо легче навешивать ярлыки и обмениваться заочными оскорблениями через телевизор и Telegram. Но у всех у нас одна страна – наша Беларусь. И если мы хотим найти способ жить в ней мирно, то единственный путь к этому – широкой, общенациональный диалог».





В Совете Республики пояснили TUT.BY, что между верхней палатой парламента и партией «Белорусская социал-демократическая Грамада» достигнута договоренность о проведении круглого стола по вопросам конституционного строительства. Там также подчеркнули, что инициатором встречи выступал Сергей Черечень.





Примечательно, что на следующий день после общения с Кочановой, 29 октября Сергей Черечень оказался в числе тех, кого не пускали в Беларусь из Украины на границе. Позже он смог-таки вернуться в Беларусь. Пользователи сети шутили: «Стало известно, почему белорусов все-таки пропустили через границу с Украиной. «Лидер» оппозиции Черечень не успевал на диалог с Кочановой».