Почему Лукашенко перетасовал силовиков: версия Игоря Лещени





Три мотива от экс-посла Беларуси в Словакии.





Юрий Караев уступил пост министра внутренних дел Ивану Кубракову. Бывший руководитель МВД отправится помощником Александра Лукашенко в Гродненскую область.





Кроме того, помощником в Брестскую область назначен Валерий Вакульчик. Замминистра внутренних дел Александр Барсуков отправлен на аналогичную должность в Минске.





О возможных причинах перестановок в силовом блоке в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал экс-посол в Словакии Игорь Лещеня.





В целом, подчеркнул наш собеседник, сегодня в Беларуси сложилась уникальная ситуация. Раньше все высокие чиновники и силовой блок зависели от Лукашенко, так как считали, что за ним стоит большинство граждан. И именем народа он может вершить их судьбы:





— Сейчас все игроки наверху, если кому-то хоть раз доложили реальную информацию, понимают, что теперь Лукашенко зависит от них. Я думаю, он также это понимает.





Исходя из этого, при определенных условиях чиновники могут воспользоваться возможностью, чтобы побудить Лукашенко к иному, более оперативному сценарию. Чтобы он хотя бы формально ушел в сторону, позволив разблокировать сложившуюся ситуацию.









Говоря о кадровых перестановках, экс-посол подчеркнул:





— Бросается в глаза то, что на новые должности переведены те, кого сам Лукашенко представлял в качестве героев. Героев, которые навели порядок, победили оранжевую революцию, предотвратили попытку переворота со стороны вражеских агентов. То есть, все самое лучшее, что в его понимании могли сделать МВД и КГБ, они сделали. И что же мы видим?





По мнению Игоря Лещени, можно выделить три мотива:





— Первый — это как раз понимание того, что нынешний руководитель страны зависит от этих людей. Опасается этих людей, отсюда попытка их переместить.





Экс-посол напомнил, что Валерий Вакульчик был назначен главой Совбеза 3 сентября. И тут сразу в область.





— Наверное, Вакульчик становится раздражителем, поскольку под его руководством работало много иных начальников, включая главу президентской администрации Игоря Сергеенко, — предположил наш собеседник.





Второй мотив еще интереснее. Он может говорить о том, что Лукашенко перешел к определенным маневрам:





— В дальнейшем можно ожидать, что власть попытается более внятно признать какие-то перегибы, что не очень хорошо себя показала милиция, что были пострадавшие граждане. То есть, это попытка дистанцироваться от этих людей, с возможностью списать на них неадекватные действия силовиков в августе и сентябре. Впрочем, без фатальных последствий для них.





По мнению эксперта, это может быть шагом власти к некоему диалогу: «Мол, мы хорошие, это они плохие. Но они же этим уже и не руководят».





Третий мотив экс-послу кажется менее вероятным, нежели два первых, — кадровый голод.