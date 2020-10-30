Архаика Лукашенко утянет его на дно

Хотя он считает, что "белорусская революция проиграла. Лукашенко выиграл. Во всяком случае, решения в стране по-прежнему принимает он — как, например, об увольнении главы МВД Юрия Караева. Протест так или иначе идет на спад, тем более, что «грозный» ультиматум Тихановской оказался по большей части сотрясением воздуха. Демонстрации оппозиции возможно какое-то время еще будут продолжаться, но постепенно станут все менее многочисленными. Местные силовики, несмотря на смену своего руководства, продолжат бесчинствовать, а мирный протест, как выяснилось, ничего не может противопоставить «аппарату насилия и принуждения» авторитарного государства".





Согласно этому прогнозу, наступает эпоха отката революции и торжества реакции. Но даже этот прогноз все равно печальный для Александра Лукашенко.





"Само противостояние в Беларуси возникло оттого, что в этой стране на определенном этапе возникло противоречие между наиболее передовой городской частью общества и крайне архаичной властью. Александр Лукашенко одним только своим стилем, полудеревенским языком, образом мышления и манерами поведения председателя колхоза отталкивает от себя продвинутую современную европейскую часть белорусского общества. Он представляется ей просто смешным и нелепым. И с этим он точно ничего поделать не сможет.





Вероятно, Лукашенко может быть даже признан белорусским архетипом, но в том-то и проблема, что время архетипов в этой стране давно прошло. По данным переписи, проведенной в Беларуси в 2019 году, более трех четвертей ее населения — это горожане (7,3 млн из 9,4 млн). Причем такое соотношение городского и сельского населения здесь сложилось достаточно давно. Согласно Всесоюзной переписи 1989 года, уровень урбанизации в Белорусской ССР составлял 65%. Характерно также, что среди взрослого населения (7,4 млн человек возрастом от 20 лет и старше) высшее и среднеспециальное образование здесь имеют 4,4 млн человек (около 60%).





Таким образом Беларусь — это страна с достаточно давно сложившимся городским населением и городской культурой, с весьма высоким уровнем образования. Патриархальный президент-колхозник ее отталкивает, - пишет аналитик. - Во всяком случае, совершенно точно не устраивает ее прогрессивную передовую часть. Прибавим сюда географическую, историческую, культурную и экономическую близость Белоруссии к Европе. Вспомним, что многие жители республики регулярно посещают соседние Польшу и Литву — и мы получим достаточно исчерпывающую картину современного белорусского общества. На этом фоне Лукашенко со своими ухватками выглядит достаточно примитивным «мещанином во дворянстве». Интеллигенции и другим городским слоям селения он просто чужд.





Это похоже на то, как был чужд советской интеллигенции простоватый Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, стучавший ботинком по трибуне в ООН и публично ругавший непотребными словами художников-авангардистов. От неприязни интеллектуалов его не спасало даже то, что политика, которую он проводил, была все же направлена на некоторую демократизацию советской системы, а экономика СССР в годы его правления росла в среднем около 7% в год.





Политика же Лукашенко идет в обратном направлении, да и в экономике ему уже особо нечем похвастаться. Таким образом пропасть между ним и передовой частью белорусского общества будет со временем только увеличиваться. А значит, в глазах продвинутой интеллигенции и других городских слоев Лукашенко будет все менее приемлемой фигурой. Таким образом его архаика неизбежно все больше будет тянуть его на дно".







