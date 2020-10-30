Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах
Ввод российских миротворцев может стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph, передает РБК.
«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал Пашинян.
В то же время он добавил, что размещение миротворцев из России в этом регионе должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.
В середине октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние договоренности, которые обсуждали представители Армении и Азербайджана, включают ввод в Нагорный Карабах миротворцев. По словам министра, они бы гарантировали «невозобновление боевых действий».
После этого в Кремле уточнили, что Россия может отправить в Карабах миротворцев только с согласия Баку и Еревана.
В свою очередь министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян назвал вопрос ввода миротворцев «одним из критически важных». Он говорил, что это поможет укрепить и поддержать режим прекращения огня в регионе.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Баку и Ереван трижды за прошедший месяц договаривались о перемирии, однако каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и возобновляли боевые действия.
08:58 30/10/2020
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