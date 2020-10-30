Российский посол: сегодня танки нацелены на Беларусь, на союзное государство
Российский посол Дмитрий Мезенцев считает, что массовые протесты в нашей стране направлены против союзного государства Беларуси и России.
Дмитрий Мезенцев / @ontnews
Об этом он заявил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
"Сегодня танки нацелены на Беларусь, [на] союзное государство", — заявил Мезенцев. Решение о приближении NATO к граніцам России он назвал "коварным".
08:28 30/10/2020
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