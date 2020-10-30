Дмитрий Мезенцев / @ontnews





Об этом он заявил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.





"Сегодня танки нацелены на Беларусь, [на] союзное государство", — заявил Мезенцев. Решение о приближении NATO к граніцам России он назвал "коварным".