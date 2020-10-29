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Андрей Елисеев: В Беларуси введены элементы чрезвычайного положения

Резкое закрытие границы на въезд уж точно не связано с коронавирусом, уверен основатель EAST-центра, политолог Андрей Елисеев.

Андрей Елисеев: В Беларуси введены элементы чрезвычайного положения
Об общественном здоровье власти не особо пекутся, как показала еще первая волна эпидемии. Избыточная смертность в апреле-июне 2020 года составила около 6,7 тысяч человек. Да и не принимаются так решения. Об этом хотя бы за сутки уведомляют общественность. К тому же аэропорт продолжает работать. Фактически в Беларуси вводятся дополнительные элементы чрезвычайного положения в отдельных регионах страны, пишет Андрей Елисеев в своем фейсбуке.

Сегодня, назначив Караева, Вакульчика и Барсукова помощниками, им фактически отвели роль заградотрядовцев и надзирателей за вертикальщиками по Брестчине, Гродненщине и Минску. И, судя по всему, и роль комендантов этих территорий даже без формального введения режима ЧП. 

По Закону "О чрезвычайном положении", коменданты определяют особый режим въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное положение, и выезда с нее.

На продвижение с элементами ЧП также указывает заявленная инициатива с организацией вооруженных парамилитарных структур ("народных дружин") из числа бывших военных. Вернее, в самом Законе о ЧП ни о каких парамилитарных структурах, разумеется, не говорится (только силы и средства органов внутренних дел, госбезопасности, внутренних войск и МЧС). 

Речь о беспредельном и незаконном типе ЧП.

А по закону, чтобы задействовать Закон о ЧП, правителю следовало бы подписать указ с четким перечислением обоснований необходимости введения, сил и средств для его обеспечения, срока действия и прочее.

При желании, он мог бы ссылаться либо на коронавирус, либо на "беспорядки" (Статья 3 Закона), либо на то и другое.

Указ о чрезвычайном положении по закону должна также утвердить верхняя палата парламента. Его глава Наталья Кочанова, кстати, на сегодняшней встрече с Караевым-Вакульчиком-Барсуковым была, а вот глава президентской администрации Сергеенко почему-то отсутствовал.

С другой стороны, какие-то указы – это для Лукашенко просто формальность. В Беларуси и так уже который месяц действуют отдельные элементы ЧП без номинального его введения, без всяких указов и созывов сенаторов. И это все действует просто на основании вербальных приказаний, как сегодня вновь произошло.

Показательна одна из фраз назначаемым Караеву и Вакульчику:

"Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, "губернаторов" там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать".

Фактически словесным приказанием обходится статья 20 Закона о ЧП, в которой говорится, что “при введении чрезвычайного положения на всей территории Республики Беларусь все войска и воинские формирования передаются в оперативное подчинение государственному органу, определяемому президентом Республики Беларусь”.

Таким образом, Вакульчик, Караев и Барсуков назначены своеобразными комендантами по Брестчине, Гродненщине и Минску даже без формального задействования закона о ЧП, - заключает Елисеев.
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