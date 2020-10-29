Теперь вся Беларусь - ИВC на Окрестина? Закрыли всех разом

"Режим разрушает себя, — пишет telegram.org Тихановская. — И закрытие границ, и очередные назначения — это сигналы ослабления власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике".





Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya





Светлана Тихановская считает, что, "пытаясь изолировать Беларусь", официальный Минск "изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников". Она убеждена, что это все последствия протестов, поэтому их нужно продолжать.



