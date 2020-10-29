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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Теперь вся Беларусь - ИВC на Окрестина? Закрыли всех разом

Тихановская прокомментировала ситуацию с закрытием белорусских границ.

"Режим разрушает себя, — пишет telegram.org Тихановская. — И закрытие границ, и очередные назначения — это сигналы ослабления власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике".

Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya


Светлана Тихановская считает, что, "пытаясь изолировать Беларусь", официальный Минск "изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников". Она убеждена, что это все последствия протестов, поэтому их нужно продолжать.
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