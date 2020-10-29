Лукашенко дышат в спину. Подготовкой шестого Всебелорусского народного собрания командует Головченко
29 октября Лукашенко подписал распоряжение №212рп "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания".
Об этом БЕЛТА сообщили в его пресс-службе.
В соответствии с документом создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет возглавит премьер-министр Роман Головченко.
В распоряжении - поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.
Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.
О Конституции - ни слова.
19:58 29/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение