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Лукашенко дышат в спину. Подготовкой шестого Всебелорусского народного собрания командует Головченко

29 октября Лукашенко подписал распоряжение №212рп "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания".

Лукашенко дышат в спину. Подготовкой шестого Всебелорусского народного собрания командует Головченко
Об этом БЕЛТА сообщили в его пресс-службе.

В соответствии с документом создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет возглавит премьер-министр Роман Головченко.

В распоряжении - поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.

О Конституции - ни слова.
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