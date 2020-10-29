Об этом БЕЛТА сообщили в его пресс-службе.





В соответствии с документом создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет возглавит премьер-министр Роман Головченко.





В распоряжении - поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.





Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.





О Конституции - ни слова.