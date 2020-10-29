Осталось совсем немного, следующий этап — радикализация", — говорит Александр Лукашенко о протестующих 27 октября на совещании по подготовке ко Всебелорусскому народному собранию.





Какая именно “методичка” имеется в виду, Лукашенко не уточнил. Но раньше в связи с “цветными революциями” он упоминал Джина Шарпа, автора книги “От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения”.





Еврорадио сравнило её основные положения и другую литературу по теме с тем, что происходит в Беларуси и о чём говорит Лукашенко. И — судя по всему, белорусские власти, скорее, хотят втиснуть протесты в рамки каких-то “методичек”, а не опираются на конкретные факты.





Тот самый Джин Шарп, которого пропаганда винит в "наставлении" революций по всему миру / The New York Times

Коварные американцы

Американского ученого Джина Шарпа и в России, и в Беларуси поминают и по поводу, и без повода. Пропаганда представляет его книгу как некий “учебник” по организации революций.





“Реальная система с реальными методическими указаниями. Так называют работу Шарпа. Это как инструкция к бытовой технике. Включил, использовал, очистил, и работает дальше. Те или иные практики порой повторяются под копирку, как и люди, которые уже получили опыт подобных действий в других странах мира”, — пугали белорусов ещё летом в эфире “Беларусь 1”.





Судя по поиску на сайтах Белтелерадиокомпании и ОНТ, белорусское телевидение начало использовать имя Шарпа как страшилку только этим летом. “Беларусь сегодня” в этом плане более прогрессивна: о Шарпе там писали ещё в 2012 году. Но с конца весны количество упоминаний учёного там заметно выросло.





В сентябре Шарпа впервые упомянул и Лукашенко:





“Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику “цветных революций”. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим”.





Александр Лукашенко





Тогда же Лукашенко упомянул семь этапов “цветной революции”: подготовительный, парламентские выборы, подготовка к президентским выборам, президентская кампания, попытка майданного сценария, поствыборный протест, попытка легализации инфраструктуры перемен.





Нюанс в том, что 27 октября Лукашенко заявил о прохождении “семи-восьми” этапов из семи названных ранее. Но парламентские выборы 2019 года прошли для страны фактически незаметно, а “радикализацию” он ранее не упоминал вообще. Даже с ранее озвученным представлением самого Лукашенко о работе Шарпа эта реплика не сходится!





Да и в книге Шарпа этих этапов нет. Строго говоря, в ней не указаны вообще никакие этапы, а пропаганда чаще всего кивает на список 198 методов ненасильственной борьбы — от петиций до забастовок, — который придумал далеко не Шарп.





Ещё один американец, экс-посол США в России и ученый из Стэнфорда Майкл Макфол, также изучал этапы революций. И насчитал их семь, включая низкую популярность президента и раскол в элитах. Но совпадений с тем, что перечислял Лукашенко, также нет.





Поиск в интернете стадий, упомянутых в сентябре Лукашенко, не выдал никаких источников, кроме него самого.





Или все же российские “ученые”?

Российское “Агентство социального инжиниринга” также изучало “этапы” революций. В их списке есть радикализация. Хотя другие этапы не совпадают с тем, что озвучил Лукашенко.





В их перечне — девять стадий, от “информационного взрыва” до “захвата власти”. То есть если Лукашенко опирается именно на эти данные, то практически все этапы, кроме последних, действительно уже пройдены.





Бэкграунд агентства, делавшего обзор “этапов”, интересен. Например, в 2019-м оно предупреждало о “создании антироссийской белорусской государственной идеи”. Сама структура была создана в том же году “по инициативе общественных деятелей и молодёжного парламента Государственной думы РФ”. Руководитель организации Антон Давидченко в 2014-м организовывал в Одессе “Антимайдан”, но после победы Революции достоинства эмигрировал в Россию. И сконцентрировался на борьбе с “цветными революциями”.





К слову, именно на Давидченко ссылается “Беларусь 1” в одной из первых передач о попытках организовать в стране переворот. Появлялся он и в материалах пропагандистского сайта “Политринг” и на сайтах одиозных российских изданий.

А может, белорусское “ноу-хау”?

Вполне вероятно, что Лукашенко опирается в своих словах на данные, подготовленные белорусскими аналитиками. Не зря же в Беларуси в феврале 2019-го был создан Белорусский институт стратегических исследований, задуманный как государственная “фабрика мысли”.





В открытом доступе аналитики БИСИ или научных работ его сотрудников по этой теме нет. Однако очень похоже, что подобный анализ был сделан именно “отечественным производителем”, поэтому речь, скорее, идёт не об “экспорте революции” коварными иностранцами, а о попытке убедить в существовании за спинами протестующих неких кукловодов и сценаристов.



