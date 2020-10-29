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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Официально: границы закрылись. Сроки не называются

Госпогранкомитет попытался дать разъяснение ситуации, сложившейся на границе.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
 
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

Из разъяснения следовало, что запрет на въезд касается и граждан Беларуси. Однако ближе к 19.00 их все-таки стали впускать в родную страну.
"Белорусский партизан"
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