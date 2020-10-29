Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движения «За Свободу» по Могилевской области Петр Мигурский.

По его словам, опасность вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси несколько преувеличена.









«Наоборот, попытки западных соседей наладить продуктивное сотрудничество по многим направлениям не находят понимания в Беларуси, соответственно, и в России. На первом плане, сегодня, даже на фоне политического противостояния общества и бывшего президента Беларуси, актуальна ситуация с пуском атомной станции. Неудачный запуск может нивелировать все политические распри - на кону ведь будет выживание не только белорусского населения, но и соседних стран тоже. Вот тогда и "оценят" мягкотелость западной политики в отношении русско-белорусской атомной аферы», - отметил он.





В то же время, обращает внимание Мигурский, защиту белорусских границ от Запада с участием России де-факто можно считать защитой российских рубежей.

«Насколько актуален данный посыл, рассудит история. Но что удивительно: Владимир Путин лишь фрагментарно оценивает подобный сценарий. Больше фантазий у его министров, в том числе, Сергей Шойгу. Видимо, жить без крови уже не могут: Украина и Сирия - весьма очевидные точки приложения российского оружия. Агрессивность российских военных до сих пор не коррелировалась с военной политикой белорусских военных и чиновников. Сегодня иная ситуация - для сохранения власти президент может пойти на масштабный ввод российских боевиков, якобы для защиты суверенитета. При этом, судьба в большей степени искусственного интеграционного образования Союзного государства будет решаться опосредованно и серьезно вряд ли воспринимается даже руководителями наших государств», - подчеркнул он.





В свете вышесказанного, Мигурский убежден: апелляция к воинствующей реакции Запада несерьезна, пишет politring.com





«Воевать из-за внутренних политических разборок вряд ли добавит чести любой нападающей стороне. Западные политики взвешенно относятся к перспективе войны и не переступят черту мирных взаимоотношений», - подытожил он.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси и обвинил в попытке смены власти в Беларуси. Сейчас Министерство обороны России поставило для себя приоритетную задачу – обеспечить военную безопасность Союзного государства. Ведь НАТО у границ СГ сейчас запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику, а также улучшает военную инфраструктуру, заявил он.



