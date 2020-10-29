Путин призвал Лукашенко не хитрить. Или не его?





Так, комментируя прошедшие в августе выборы президента Беларуси и начавшиеся после них протесты, а также возможность проведения повторных выборов на пост главы государства, он заявил, что вопрос о выборах в республике должен решать исключительно белорусский народ.





"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, ВСЕ политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а устроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", – сказал президент РФ.





Поскольку Лукашенко своих оппонентов держит в тюрьме, то включиться в диалог им, мягко говоря, сложно. Так что не сложно догадаться, кому адресован призыв не хитрить.