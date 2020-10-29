Федута: Приказ стрелять на поражение может быть отдан в любую минуту

Оценим ситуацию здраво.





Во главе областей у нас стоят штатские, которым по должности (и мы это помним) присвоены генеральские звания. С тех пор коллеги по перу иронически именовали их «генерал-губернаторами».





Нет, друзья мои, нет. "Губернаторами" гражданскими они были, "губернаторами" они и остались. "Генерал-губернаторы" появились только сейчас. Причем в трех, так сказать, «проблемных» регионах.





Генерала Караева назначили «пасти» Гродненскую область, генерала Вакульчика – Брестскую, генерал Барсуков остался в Минске. Им освободили руки для «подавления» (ну, не хотите этого термина – используем старый, муравьевский, – «усмирение») – или «усмирения» протестов.





Ранее усилия Вакульчика и Караева были размазаны по всей Беларуси – теперь им нашли точечное приложение. Так сказать, по формуле: Караник + Караев = Лукашенко.









БелТА уже распространило слова, которыми Лукашенко напутствовал своих вассалов:





«Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить».





Вот. Всё всем понятно. Караев, ранее Вы координировали подавление протестов по всей Беларуси – вот Вам сейчас «очень ответственный участок». Тактика изменилась, но стратегия осталась прежней: давить, тащить и не пущать.





И это тем более очевидно, что в качестве идеолога «легитимного насилия» начал выступать внезапно выползший из спячки Игорь Марзалюк.





Цитируем почтенного историка – ну, для истории, сами понимаете, – по БелТА:





«У меня не выходит из головы картинка, когда трое полицейских, отбивавших штурм бундестага, заковывают женщину и точечно бьют ее кулаками в позвоночник. Интересно, кто-нибудь кого-нибудь наказал за это, «снял скальп» с этих полицейских? По-моему, их только похвалили.





При оценках таких ситуаций необходимо помнить, что любые уличные беспорядки – это бумеранг, который может прилететь к тебе. Если человек переходит красную черту, начинает бить, крушить, ломать, призывает к свержению конституционного строя, он должен сполна понести ответственность».





То есть, картинки того, как бьют, крушат, ломают ни Марзалюк, ни даже Караев продемонстрировать до сих пор не могли, но там же через запятую идут «призывы к свержению конституционного строя»! То есть, ничего не изменится в действиях тех, кто продолжает контролировать силовые структуры и исполнительную власть, не стоит надеяться.





Правда, уже начали распространять версию о том, что, дескать, Караева сняли по звонку из Кремля, чтобы не компрометировал своими призывами стрелять на поражение заодно и Россию. Так сказать, не нужно России превращение Гродно в Новочеркасск.





Может быть, и не нужно. Но сильно сомневаюсь, что такой звонок был. Скорее, Лукашенко слова Караева показались слишком громкими, а дела – недостаточно решительными. Вот и отправили в Гродно.





Гродненцы, я люблю вас! Будьте, как писал Юлиус Фучик, бдительными. Приказ стрелять на поражение может быть отдан в любую минуту.