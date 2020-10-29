Петр Кузнецов: Система пошла вразнос

Основатель "Сильных новостей", политический обозреватель Петр Кузнецов - об отставке Юрия Караева с поста главы МВД.





"Любые новости о перестановках внутри силового блока на сегодняшний день достаточно универсальны для понимания, поэтому комментировать их можно, даже не дожидаясь подробностей в виде фамилий.





Универсальность их в том, что кого бы куда не двигали, в общем и целом они означают всегда примерно одно.





В таких новостях есть и хорошее для белорусов, и плохое.





Начнем с хорошего. Передвижение фигур силовиков в такой напряженный момент в любом случае означает определенную степень смятения во власти, а также недостаток доверия и недовольство теми или иными действиями (или их отсутствием).





Так же они могут означать определенную степень усталости персонажей, износа, исчерпания личностного ресурса на конкретной позиции (без особого толку). Что именно стоит за каждым из решений – можно лишь гадать, но принимаются они не от большого удовлетворения ситуацией.





Плохое в этом то, что, как ни крути, никого лучше тех, кто был, на эти должности не назначат. Назначат тех, кто должен будет сделать то, что не смогли, не захотели или не сумели сделать предшественники.





Так что, такая себе палка о двух концах.





Между тем, в стране прямо сейчас происходят события, которые говорят о состоянии режима гораздо больше, чем все эти шашки-шахматы в силовых рядах.





На днях Лукашенко выступил с прелестной инициативой увольнять и отчислять всех и вся, кто выражает свое несогласие. Система привычно взяла под козырек и волна пошла по всей стране: отчисления студентов, увольнения рабочих, артистов, врачей, ну, в общем, всех, кто под руку попадется.





Это очень напоминает известный термин «пойти вразнос». И это говорит о том, что нервы реально сдают и ресурсы для продолжения борьбы тают.





Показательные увольнения, как и репрессии, насилие и посадки, могут принести какой-то толк лишь при условии, что все остальные, кто не попадет под первые волны, испугаются и перестанут протестовать.





Опыт репрессий показывает, что – не пугаются, протест никуда не девается и способен усиливаться до начального уровня августа-сентября, когда вовсю кипели эмоции.





Поэтому, если увольнения и отчисления первой волны не принесут ожидаемого результата, оставаясь последовательными и идя по этому пути, придется увольнять целые трудовые коллективы, оставляя страну без медицины, промышленности, культуры, спорта, науки, да и без будущего – если отчислить всех студентов элитных ВУЗов.





Это вот и есть – «идти вразнос». А еще

это напоминает тактику «выжженной земли»,

которую используют далекие от цивилизованности армии при отступлении. Именно при отступлении.





Нет никакого смысла уничтожать экономику, культуру, спорт, медицину, выбрасывая на улицу лучших сотрудников, если ты намереваешься править страной дальше.





И, наоборот: на состояние дел во всех этих сферах определенному типу людей может быть вообще наплевать, если они понимают, что больше не могут ими управлять.





Поэтому взятая властями на вооружение сейчас стратегия – увольнять и отчислять всех, кто «замечен», скорее говорят о крайней степени нервного напряжения и неуверенности после того, как практически все силовые методы, которые были применены, не принесли желаемого результата.





Дальнейшее развитие событий, как и раньше, остается в руках протестующих.



