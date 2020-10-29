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По мнению экспертов, власть сама виновата в том, что протесты все больше радикализуются. Поскольку отчисления студентов начались по прямому указанию главы государства (а перед этим им выдали повестки в военкоматы), ненависти к власти со стороны молодежи будет еще больше. При этом отчисленные только укрепятся в своих убеждениях, что власть надо сносить.





«Все мы понимаем, что молодежь авангард любого протеста, а когда ей нечего терять, то это грозная сила. Родители студентов, которые были априори аполитичны, склонят свои взгляды на сторону протестующих», - прогнозируют аналитики дальнейший ход событий.





Эксперты также заметили, что у Лукашенко «отличные советники». Они «играют в долгую и укрепляют ненависть в обществе к власти». По мнению авторов телеграм-канала, эта ненависть рано или поздно «взорвет все общество, и силовиков будет явно недостаточно».