+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Аналитики рассказали, к чему приведет решение Лукашенко отчислять студентов

Решение Александра Лукашенко о вооружении народных дружин, а также об отчислении студентов вузов, участвующих в протестах, только усилит ненависть к режиму и приведет к взрыву в обществе. Так считают политические аналитики телеграм-канала «Тайная канцелярия».

Фото РИА Новости

По мнению экспертов, власть сама виновата в том, что протесты все больше радикализуются. Поскольку отчисления студентов начались по прямому указанию главы государства (а перед этим им выдали повестки в военкоматы), ненависти к власти со стороны молодежи будет еще больше. При этом отчисленные только укрепятся в своих убеждениях, что власть надо сносить.

«Все мы понимаем, что молодежь авангард любого протеста, а когда ей нечего терять, то это грозная сила. Родители студентов, которые были априори аполитичны, склонят свои взгляды на сторону протестующих», - прогнозируют аналитики дальнейший ход событий.

Эксперты также заметили, что у Лукашенко «отличные советники». Они «играют в долгую и укрепляют ненависть в обществе к власти». По мнению авторов телеграм-канала, эта ненависть рано или поздно «взорвет все общество, и силовиков будет явно недостаточно».
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]