



"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - цитирует Лукашенко БелТА





Впрочем, вряд ли это серьезная инициатива. Теперь даже охотничье оружие на всякий случай не продают. Вооружить дружинников - это большой риск, ведь неизвестно против кого они пойдут. Если речь о приглашении зарубежных наемников под видом дружин - тогда другое дело.