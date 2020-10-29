Карбалевич: Латушко создает правительство в изгнании

– Павел Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ). Как оцениваете эту инициативу? В чем видите смысл ее создания?





– Это, скажем так, замаскированное название правительства в изгнании, которое должно предлагать решения проблем Беларуси.





Есть президент в изгнании Светлана Тихановская (хотя она так себя не называет, но это подразумевается) и вот при ней должно быть правительство в изгнании. Это известное явление в истории.





До этого момента весь смысл протестного движения, которое олицетворяет Светлана Тихановская, заключался в требовании отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.





И у Светланы Тихановской, и у Координационного совета никакой позитивной программы не было. Речь шла только о переговорах с руководством страны о транзите власти, больше ни о чем.





О какой-то программе развития Беларуси после выборов, после ухода Лукашенко всерьез разговоров не шло. Светлана Тихановская говорила: я прихожу только на полгода, чтобы провести новые выборы. Поэтому особой программы не требовалось.





Но вот теперь мы наблюдаем попытку предложить такую программу. Появляется, можно сказать, целое правительство, которое будет отвечать за разные сферы и, наверное, его представители будут предлагать альтернативные варианты решений накопившихся в Беларуси проблем.









– А как же Координационный совет – почему в его рамках не создали правительство в изгнании?





– Координационный совет полноценно работать не может. Во-первых, он не работоспособен из-за наличия в своем составе нескольких сотен человек. Во-вторых, президиум совета посадили в тюрьму или выгнали за границу.





И, повторюсь, он занимался решением только узкой проблемы по транзиту власти.

Считается, что создание НАУ должно придать политический вес руководству протестного движения. А также привлечь на свою сторону часть электората, которая задает вопрос: хорошо, Лукашенко должен уйти, а что дальше делать?





И вот предпринята попытка предложить содержательную программу, дать ответ на этот вопрос, наполнить оппозиционное движение реальным содержанием.



