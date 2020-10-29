Гончарик уверен: Лукашенко не продержится и до Нового года

Светлана Калинкина и кандидат в президенты на выборах 2001 года Владимир Гончарик. Людей бросают за решетку, пытаются заставить работать при помощи ОМОНа. Есть ли шанс изменить это? Рассуждают на телеканале Белсат и кандидат в президенты на выборах 2001 года





Люди требуют перемен и не верят Лукашенко. Не верит ему и бывший профсоюзный функционер, кандидат в президенты на выборах 2001 года Владимир Гончарик.





«Я не верю Лукашенко, уже давно не верю Лукашенко. Однако когда он сказал, что это его последний срок, я верю. Правда, не то, как он думает – пять лет. Нет, он будет гораздо короче», – высказался Владимир Гончарик и даже отметил, что, по его мнению, к Новому году власть изменится.





Что должно произойти, чтобы власть выпала из рук того, кто так сильно не хочет ее отдавать? Кто поставит точку в белорусской революции? Об этом в программе «Размова»:







