Караев пробил очередное дно: заявил, что на Орловке неизвестные с дубинками врывались в квартиры законно
Выступая в эфире телеканала «Беларусь-1» глава МВД Юрий Караев заявил о том, что неизвестные в балаклавах и с дубинками, которые врывались в квартиры минчан на улице Орловской, не нарушили своими действиями действующие законы.
Он заявил, что часть людей, принимавших участие в акциях 25 октября, якобы была «заряжена на драку». Однако когда их действия не увенчались успехом, они решили забросать камнями РУВД Центрального района столицы, а также машины милиции.
- Тогда к ним применили спецсредства, всего лишь светошумовые гранаты, чтобы отогнать их и захватить их - тех, кто это делал, они же преступники, тридцать человек примерно. Они забежали в один дом, у них на плечах, естественно, вошли сотрудники органов.
Как подчеркнул Юрий Караев, действия силовиков находятся в строгом соответствии с действующим законодательством Беларуси.
- Я хочу напомнить, во-первых, по закону «Об органах внутренних дел» сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается человек, совершающий преступление. И второе, откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих сторонников или просто ворвались к добропорядочным гражданам, которые ни сном ни духом. Мы это должны пресекать.
Однако, напомним, что, судя по видео, распространенному в соцсетях, хозяева квартиры сами впустили протестующих, а ворвавшихся за ними силовиков просили уйти и никого не трогать, но те вели себя нагло и бесцеремонно, устроив в квартире настоящий погром
"Белорусский партизан"
10:05 29/10/2020
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