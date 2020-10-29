Латушко грозит санкциями ректорам белорусских вузов

«…те преподаватели, ректоры и деканы, которые сейчас оказывают на вас давление, будут наказаны на внутригосударственном и международном уровнях. Прямо сейчас мы готовим расширенные санкционные списки, куда их имена будут включены», - заявил Латушко в своем обращении.





«Собирайте и сохраняйте все доказательства репрессий: бумаги об отчислении и лишении стипендии с именами и должностями подписавших. Записывайте и сохраняйте аудио и видео угроз и давления, распространяйте их в медиа и социальных сетях. В ближайшие дни мы откроем сбор этих данных, чтобы уже завтра эти люди, которые пошли на поводу у режима, ответили за свою жестокость. Никто из них не останется в системе образования», - добавил он.