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Латушко грозит санкциями ректорам белорусских вузов

Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что в отношении ректоров и других представителей руководства вузов могут быть введены санкции. В этой связи он просит пострадавших студентов оказать помощь с доказательной базой.

«…те преподаватели, ректоры и деканы, которые сейчас оказывают на вас давление, будут наказаны на внутригосударственном и международном уровнях. Прямо сейчас мы готовим расширенные санкционные списки, куда их имена будут включены», - заявил Латушко в своем обращении.

«Собирайте и сохраняйте все доказательства репрессий: бумаги об отчислении и лишении стипендии с именами и должностями подписавших. Записывайте и сохраняйте аудио и видео угроз и давления, распространяйте их в медиа и социальных сетях. В ближайшие дни мы откроем сбор этих данных, чтобы уже завтра эти люди, которые пошли на поводу у режима, ответили за свою жестокость. Никто из них не останется в системе образования», - добавил он.
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