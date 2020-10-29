США готовы пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.





Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает The Nation





Также, по его словам, США постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.





"Мы вышли из договора, мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию", - сказал он.









Напомним, администрация Трампа безуспешно настаивает на том, чтобы ее противник, Китай, присоединился к договору, который ограничивает Соединенные Штаты и Россию 1550 ядерными боеголовками и истекает 5 февраля.





После нескольких недель переговоров о продлении договора о новом СНВ Вашингтон и Москва оказались в тупике относительно условий продления. Новый договор СНВ был подписан в апреле 2010 года, но вступил в силу в феврале 2011 года. Он ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, ракет и бомбардировщиков, которые могут развернуть Россия и США.





Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в Европе при условии, что НАТО пойдут на аналогичные шаги.





В частности, он предлагает допустить инспекции НАТО на военные объекты в Калининградской области, где размещены ракеты 9М729, но взамен хочет, чтобы российских специалистов допустили на базы с американскими пусковыми установками МК-41 комплексов Aegis Ashore.